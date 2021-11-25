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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Марсель
Галатасарай - Марсель: обзор матча 25 ноября 2021
Галатасарай
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 5 тур
4 : 2
Завершен
Марсель
12'
А. Чикелдэу
30'
Д. Чалета-Цар (АГ)
64'
С. Фегули
83'
Р. Бабел
70'
А. Милик
85'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Марсель
90'
+7
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
О. Морутан
90'
+5
Замена
Б. Элмаз
️️️️
Б. Кутлу
90'
+3
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
90'
+3
89'
Желтая карточка
А. Милик
85'
ГОЛ! 4:2!
А. Милик
Пас отдал
К. де ла Фуэнте
ГОЛ! 4:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Маркао
83'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
82'
Замена
К. Люиндама
️️️️
С. Фегули
82'
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Милик
68'
Пенальти не реализован!
А. Милик
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
К. Актюркоглу
64'
63'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
П. Гуйе
61'
Желтая карточка
М. Гендузи
53'
Желтая карточка
Л. Перес
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Чикелдэу
51'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Дьенг
37'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
А. Чикелдэу
36'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
А. Чикелдэу
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Чикелдэу
Пас отдал
С. Фегули
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
13
Паоло Скортино
ОП
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-2-2-1-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
23
Маркао
8
Фегули
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
45
Дианье
4-2-2-2
13
Лопес
14
Лирола
2
Салиба
14
Перес
15
Чалета-Цар
18
Гуйе
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
30
Милик
9
Дьенг
8
Фегули
27
Люиндама
27
Люиндама
8
Фегули
10
Кутлу
28
Элмаз
28
Элмаз
10
Кутлу
20
Чикелдэу
80
Морутан
80
Морутан
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
18
Гуйе
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
18
Гуйе
Остались в запасе
Галатасарай
Марсель
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
31
Уго Бертелли
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
77
Амин Арит
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
31
Уго Бертелли
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
77
Амин Арит
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Галатасарай - Марсель
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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