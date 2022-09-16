Переход Гонсалеса в «Спартак» сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему не состоялся трансфер защитника Альваро Гонсалеса.
– Как отрабатывали вариант с центральным защитником?
– В списках селекционеров были свободные агенты – или уже являющиеся таковыми, или те, у кого контракт истекал.
Из 12 человек в списке осталось двое – Альваро (Гонсалес) и Налдо, затем список дополнился Мевлей.
– Как шли переговоры по центральному защитнику?
– С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была «Валенсия» – и все затянулось.
Когда испанцы ему отказали, мы приступили к конкретизации сделки, обо все договорились, выбирали билеты, но далее случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение.
– Это теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина.
– Да. Далее главный тренер сказал, что не стоит спешить – есть профильные центральные защитники, есть Литвинов, но, к сожалению, сломался Литвинов, и мы срочно вернулись к выбору центрального защитника.
- 32-летний Гонсалес был свободным агентом после уходя из «Марселя».
- Сообщалось, что испанец отказался переходить в «Спартак», поскольку его девушка побоялась ехать в Россию.
- Дугина погибла 20 августа – в ее автомобиле сработало взрывное устройство.