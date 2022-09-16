Переход Гонсалеса в «Спартак» сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему не состоялся трансфер защитника Альваро Гонсалеса.

– Как отрабатывали вариант с центральным защитником?

– В списках селекционеров были свободные агенты – или уже являющиеся таковыми, или те, у кого контракт истекал.

Из 12 человек в списке осталось двое – Альваро (Гонсалес) и Налдо, затем список дополнился Мевлей.

– Как шли переговоры по центральному защитнику?

– С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была «Валенсия» – и все затянулось.

Когда испанцы ему отказали, мы приступили к конкретизации сделки, обо все договорились, выбирали билеты, но далее случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение.

– Это теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина.

– Да. Далее главный тренер сказал, что не стоит спешить – есть профильные центральные защитники, есть Литвинов, но, к сожалению, сломался Литвинов, и мы срочно вернулись к выбору центрального защитника.