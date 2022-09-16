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    Переход Гонсалеса в «Спартак» сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему не состоялся трансфер защитника Альваро Гонсалеса.

    – Как отрабатывали вариант с центральным защитником?

    – В списках селекционеров были свободные агенты – или уже являющиеся таковыми, или те, у кого контракт истекал.

    Из 12 человек в списке осталось двое – Альваро (Гонсалес) и Налдо, затем список дополнился Мевлей.

    – Как шли переговоры по центральному защитнику?

    – С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была «Валенсия» – и все затянулось.

    Когда испанцы ему отказали, мы приступили к конкретизации сделки, обо все договорились, выбирали билеты, но далее случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение.

    – Это теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина.

    – Да. Далее главный тренер сказал, что не стоит спешить – есть профильные центральные защитники, есть Литвинов, но, к сожалению, сломался Литвинов, и мы срочно вернулись к выбору центрального защитника.

    • 32-летний Гонсалес был свободным агентом после уходя из «Марселя».
    • Сообщалось, что испанец отказался переходить в «Спартак», поскольку его девушка побоялась ехать в Россию.
    • Дугина погибла 20 августа – в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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