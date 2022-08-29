Экс-защитник «Марселя» Гонсалес отказался переходить в «Спартак». Его девушка побоялась ехать в Россию

И такое бывает.
Никто не знает чем она аргументировала.
Может климат, а может ещё какие причины?
Трансфер центрального защитника Альваро Гонсалеса в «Спартак» сорвался.
32-летний футболист вел переговоры с московским клубом, но в итоге выбрал вариант с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
Испанец отказался переходить в «Спартак» из-за своей девушки, которая побоялась ехать в Россию.
- Гонсалес – свободный агент.
- По окончании сезона-2021/22 он покинул «Марсель».
- Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.
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