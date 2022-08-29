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    Экс-защитник «Марселя» Гонсалес отказался переходить в «Спартак». Его девушка побоялась ехать в Россию

    Трансфер центрального защитника Альваро Гонсалеса в «Спартак» сорвался.

    32-летний футболист вел переговоры с московским клубом, но в итоге выбрал вариант с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

    Испанец отказался переходить в «Спартак» из-за своей девушки, которая побоялась ехать в Россию.

    • Гонсалес – свободный агент.
    • По окончании сезона-2021/22 он покинул «Марсель».
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11441

      Алексей З 1 час назад

      И такое бывает.
      Никто не знает чем она аргументировала.
      Может климат, а может ещё какие причины?

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