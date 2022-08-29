Экс-защитник «Марселя» Гонсалес отказался переходить в «Спартак». Его девушка побоялась ехать в Россию

Трансфер центрального защитника Альваро Гонсалеса в «Спартак» сорвался.

32-летний футболист вел переговоры с московским клубом, но в итоге выбрал вариант с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Испанец отказался переходить в «Спартак» из-за своей девушки, которая побоялась ехать в Россию.