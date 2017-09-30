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    Артем Сердюк - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Сердюк
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 1990 (33 года)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 21 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    18.11.2017 1' -68' Оренбург (Оренбург) 5:0 Факел (Воронеж)
    12.11.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    08.11.2017 65' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Факел (Воронеж)
    86'
    04.11.2017 64' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Сочи (Сочи)
    29.10.2017 90' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Факел (Воронеж)
    21.10.2017 79' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    14.10.2017 1' -70' Томь (Томск) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.10.2017 1' -75' Факел (Воронеж) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    30.09.2017 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    80'
    16.09.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:2 Факел (Воронеж)
    44'
    10.09.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Ротор (Волгоград)
    06.09.2017 78' -90' Авангард (Курск) 2:0 Факел (Воронеж)
    27.08.2017 1' -61' Факел (Воронеж) 1:3 Енисей (Красноярск)
    19.08.2017 1' -78' Балтика (Калининград) 0:1 Факел (Воронеж)
    05.08.2017 16' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    30.07.2017 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Факел (Воронеж)
    26.07.2017 1' -79' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    22.07.2017 1' -70' Сочи (Сочи) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.07.2017 1' -80' Факел (Воронеж) 2:2 Шинник (Ярославль)
    40'
    08.07.2017 1' -84' Волгарь (Астрахань) 0:0 Факел (Воронеж)
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