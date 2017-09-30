Артем Сердюк - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Сердюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Сердюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|21
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|18.11.2017
|1' -68'
|Оренбург (Оренбург)
|5:0
|Факел (Воронеж)
|12.11.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.11.2017
|65' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|86'
|04.11.2017
|64' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|29.10.2017
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|21.10.2017
|79' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|14.10.2017
|1' -70'
|Томь (Томск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.10.2017
|1' -75'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|30.09.2017
|1' -77'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.09.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|80'
|16.09.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|44'
|10.09.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|06.09.2017
|78' -90'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|27.08.2017
|1' -61'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|19.08.2017
|1' -78'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|05.08.2017
|16' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|30.07.2017
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|26.07.2017
|1' -79'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|22.07.2017
|1' -70'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.07.2017
|1' -80'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|40'
|08.07.2017
|1' -84'
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Факел (Воронеж)