Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майк ван Дуйнен - статистика

Завершил карьеру
6 ноября 1991 (35), Ден Хааг
#29 | Нападающий
193 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Экселсиор
0 : 3
19.02.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
10.02.2023
Экселсиор
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 4
29.01.2023
Аякс
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 0
20.01.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Спарта
1 : 0
14.01.2023
Экселсиор
81' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
1 : 0
08.01.2023
Гронинген
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
5 : 1
13.11.2022
Экселсиор
1' - 69'
19'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
61' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
2 : 1
23.10.2022
АЗ Алкмаар
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
7 : 1
16.10.2022
Экселсиор
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
0 : 1
02.10.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
1' - 83'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
4 : 0
31.08.2022
Экселсиор
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
54' - 90'
Главные новости
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
1
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
12
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+