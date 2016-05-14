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Лионель Матис
Статистика
Лионель Матис - статистика
Завершил карьеру
4 октября 1981 (45)
#5 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
20
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
2 : 3
14.05.2016
Ницца
63' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0 : 0
07.05.2016
Генгам
75' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5 : 1
06.03.2016
Генгам
1' - 57'
12'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0 : 0
06.02.2016
Генгам
1' - 10'
10'
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
4 : 0
03.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 2
30.01.2016
Генгам
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
1 : 0
23.01.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
2 : 2
16.01.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0 : 0
10.01.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
0 : 2
19.12.2015
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2 : 1
07.11.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2 : 2
31.10.2015
Лорьян
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 0
24.10.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
3 : 3
27.09.2015
Монако
1' - 72'
70'
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
3 : 0
22.09.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2 : 1
19.09.2015
Газелек
1' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
28.08.2015
Марсель
77' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3 : 0
22.08.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 0
08.08.2015
Генгам
1' - 22'
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