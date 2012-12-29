Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Морисон - статистика

Завершил карьеру
29 сентября 1983 (42), Энфилд
#20 | Нападающий
188 см | 76 кг
Уэльс | Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
19
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Норвич Сити
3 : 4
29.12.2012
Манчестер Сити
1' - 45'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
0 : 1
26.12.2012
Челси
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Бромвич
2 : 1
22.12.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
15.12.2012
Уиган Атлетик
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Суонси
3 : 4
08.12.2012
Норвич Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
2 : 1
02.12.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Саутгемптон
1 : 1
28.11.2012
Норвич Сити
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Эвертон
1 : 1
24.11.2012
Норвич Сити
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Норвич Сити
1 : 0
17.11.2012
Манчестер Юнайтед
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0 : 0
10.11.2012
Норвич Сити
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Норвич Сити
1 : 0
03.11.2012
Сток Сити
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
27.10.2012
Норвич Сити
70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Норвич Сити
1 : 0
20.10.2012
Арсенал
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Челси
4 : 1
06.10.2012
Норвич Сити
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Норвич Сити
2 : 5
29.09.2012
Ливерпуль
1' - 79'
61'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 0
23.09.2012
Норвич Сити
1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Норвич Сити
0 : 0
15.09.2012
Вест Хэм
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 1
01.09.2012
Норвич Сити
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.08.2012
Куинз Парк Рейнджерс
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Фулхэм
5 : 0
18.08.2012
Норвич Сити
46' - 90'
Главные новости
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+