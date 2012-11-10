Стив Морисон - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Морисон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энфилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Морисон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энфилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|19
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2012
|1' -45'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|26.12.2012
|79' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Челси (Лондон)
|22.12.2012
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|15.12.2012
|90' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|08.12.2012
|83' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|28.11.2012
|81' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|24.11.2012
|75' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.11.2012
|83' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.11.2012
|85' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|03.11.2012
|87' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.10.2012
|70' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|20.10.2012
|90' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2012
|77' -90'
|Челси (Лондон)
|4:1
|Норвич Сити (Норвич)
|29.09.2012
|1' -79'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|61'
|23.09.2012
|1' -70'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|15.09.2012
|64' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|01.09.2012
|73' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|25.08.2012
|87' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.08.2012
|46' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|5:0
|Норвич Сити (Норвич)