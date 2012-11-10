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    Стив Морисон - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Стив
    Фамилия Морисон
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Энфилд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 19 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2012 1' -45' Норвич Сити (Норвич) 3:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    26.12.2012 79' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Челси (Лондон)
    22.12.2012 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    15.12.2012 90' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    08.12.2012 83' -90' Суонси (Суонси) 3:4 Норвич Сити (Норвич)
    02.12.2012 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    28.11.2012 81' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    24.11.2012 75' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.11.2012 83' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    10.11.2012 85' -90' Рединг (Рединг) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    03.11.2012 87' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.10.2012 70' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    20.10.2012 90' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Арсенал (Лондон)
    06.10.2012 77' -90' Челси (Лондон) 4:1 Норвич Сити (Норвич)
    29.09.2012 1' -79' Норвич Сити (Норвич) 2:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    61'
    23.09.2012 1' -70' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    15.09.2012 64' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    01.09.2012 73' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    25.08.2012 87' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.08.2012 46' -90' Фулхэм (Лондон) 5:0 Норвич Сити (Норвич)
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