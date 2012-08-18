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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Норвич Сити
Фулхэм - Норвич Сити: обзор матча 18 августа 2012
Фулхэм
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
5 : 0
Завершен
Норвич Сити
26'
Д. Дафф
41'
М. Петрич
54'
М. Петрич
66'
А. Качаниклич
87'
С. Сидуэлл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Норвич Сити
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Сидуэлл
Пас отдал
У. Родальега
87'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Б. Руис
81'
77'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Г. Холт
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Дафф
74'
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Петрич
68'
ГОЛ! 4:0!
А. Качаниклич
Пас отдал
М. Петрич
66'
55'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
ГОЛ! 3:0!
М. Петрич
Пас отдал
Б. Руис
54'
46'
Замена
С. Морисон
️️️️
Э. Сурман
ГОЛ! 2:0!
М. Петрич
Пас отдал
Д. Дафф
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Й. Риисе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
27
Ритер
8
Дембеле
20
Качаниклич
9
Диарра
16
Дафф
33
Петрич
22
Руис
4-5-1
26
Радди
6
Беннетт
6
Тернер
23
Тирней
16
Мартин
23
Снодграсс
16
Сурман
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Пилкингтон
27
Холт
22
Руис
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
22
Руис
16
Дафф
23
Касами
23
Касами
16
Дафф
33
Петрич
23
Родальега
23
Родальега
33
Петрич
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
27
Холт
14
Хулахан
14
Хулахан
27
Холт
16
Сурман
20
Морисон
20
Морисон
16
Сурман
Остались в запасе
Фулхэм
Норвич Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
1
Деклан Радд
ВР
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Фулхэм - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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