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Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 22 декабря 2012
Вест Бромвич
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
43'
З. Гера
82'
Р. Лукаку
23'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
Желтая карточка
Г. Попов
90'
+4
86'
Замена
С. Джексон
️️️️
А. Теттей
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Р. Лукаку
84'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Попов
82'
73'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
Замена
Ш. Лонг
️️️️
З. Гера
62'
57'
Желтая карточка
М. Тернер
55'
Замена
Р. Мартин
️️️️
С. Уиттакер
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Дорранс
46'
ГОЛ! 1:1!
З. Гера
43'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
3
Попов
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
18
Дорранс
11
Брант
7
Моррисон
20
Гера
27
Одемвингие
9
Лукаку
4-5-1
31
Банн
6
Тернер
4
Бассонг
3
Уиттакер
22
Гарридо
23
Снодграсс
13
Пилкингтон
14
Хулахан
6
Теттей
4
Джонсон
20
Морисон
9
Лукаку
30
Тамаш
30
Тамаш
9
Лукаку
18
Дорранс
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Дорранс
20
Гера
7
Лонг
7
Лонг
20
Гера
3
Уиттакер
16
Мартин
16
Мартин
3
Уиттакер
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
6
Теттей
11
Джексон
11
Джексон
6
Теттей
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
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