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Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 25 августа 2012
Норвич Сити
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
11'
С. Джексон
19'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Джексон
88'
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
87'
86'
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Диаките
82'
Желтая карточка
А. Фердинанд
70'
Замена
Ж. Босингва
️️️️
А. Траоре
46'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
К. Хилл
24'
Желтая карточка
К. Хилл
19'
ГОЛ! 1:1!
Б. Замора
Пас отдал
Д. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
С. Джексон
Пас отдал
Э. Пилкингтон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
4-4-2
26
Радди
22
Гарридо
4
Бассонг
16
Мартин
25
Барнетт
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
27
Холт
11
Джексон
4-4-2
31
Грин
2
Фабио
6
Хилл
2
Траоре
35
Фердинанд
12
Макки
30
Хойлетт
32
Диаките
33
Пак Джи Сун
12
Сиссе
25
Замора
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
11
Джексон
18
Мартин
18
Мартин
11
Джексон
6
Хилл
5
Онуоха
5
Онуоха
6
Хилл
2
Траоре
3
Босингва
3
Босингва
2
Траоре
32
Диаките
4
Дерри
4
Дерри
32
Диаките
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
28
Брайн Мерфи
ВР
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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