Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 23 сентября 2012
Ньюкасл
23.09.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
19'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
Желтая карточка
Ш. Тиоте
88'
87'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
84'
82'
Замена
С. Джексон
️️️️
Э. Сурман
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
В. Анита
76'
70'
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Морисон
Замена
Г. Обертан
️️️️
П. Сиссе
69'
Пенальти не реализован!
П. Сиссе
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
А. Бен Арфа
19'
8'
Замена
М. Тернер
️️️️
С. Бассонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Майкл Уильямсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-3-1-2
22
Харпер
18
Сантон
24
Перч
27
Тэйлор
5
Уильямсон
18
Гутьеррес
6
Анита
29
Кабай
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
4-5-1
26
Радди
16
Мартин
25
Барнетт
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
16
Хаусон
14
Хулахан
4
Джонсон
16
Сурман
20
Морисон
6
Анита
24
Тиоте
24
Тиоте
6
Анита
61
Сиссе
32
Обертан
32
Обертан
61
Сиссе
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
4
Бассонг
6
Тернер
6
Тернер
4
Бассонг
16
Сурман
11
Джексон
11
Джексон
16
Сурман
20
Морисон
27
Холт
27
Холт
20
Морисон
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Норвич Сити
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+