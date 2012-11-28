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Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 28 ноября 2012
Саутгемптон
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
32'
Р. Ламберт
43'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
90'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
89'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Панчеон
88'
Замена
Б. Ривс
️️️️
Л. Шоу
85'
81'
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
75'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Желтая карточка
Н. Клайн
44'
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Бен Ривс
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
4-5-1
31
Банн
6
Беннетт
4
Бассонг
3
Уиттакер
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
6
Теттей
4
Джонсон
13
Пилкингтон
27
Холт
23
Шоу
10
Ривс
10
Ривс
23
Шоу
40
Панчеон
16
Родригес
16
Родригес
40
Панчеон
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
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