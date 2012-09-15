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Норвич Сити - Вест Хэм
Норвич Сити - Вест Хэм: обзор матча 15 сентября 2012
Норвич Сити
15.09.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Хэм
86'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Важ Те
Замена
Г. Кейн
️️️️
Г. Холт
71'
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
64'
57'
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
57'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Тэйлор
41'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-4-2
26
Радди
22
Гарридо
4
Бассонг
25
Барнетт
16
Мартин
16
Сурман
16
Хаусон
4
Джонсон
23
Снодграсс
11
Джексон
27
Холт
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
4
Нолан
17
Диаме
16
Нобл
31
Тэйлор
12
Важ Те
24
Коул
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
27
Холт
9
Кейн
9
Кейн
27
Холт
12
Важ Те
51
Бенаюн
51
Бенаюн
12
Важ Те
31
Тэйлор
16
Джарвис
16
Джарвис
31
Тэйлор
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Хэм
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Норвич Сити - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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