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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 20 октября 2012
Норвич Сити
20.10.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
20'
Г. Холт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
Замена
Р. Беннетт
️️️️
В. Хулахан
90'
+2
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
90'
82'
Замена
С. Гнабри
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Э. Беннетт
79'
73'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
М. Тернер
71'
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Г. Холт
62'
Желтая карточка
В. Хулахан
55'
Желтая карточка
Б. Джонсон
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Холт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-5-1
26
Радди
22
Гарридо
6
Тернер
4
Бассонг
16
Мартин
17
Беннетт
4
Джонсон
14
Хулахан
13
Пилкингтон
6
Теттей
27
Холт
4-1-2-2-1
1
Манноне
6
Дженкинсон
4
Вермален
4
Мертезакер
11
Сантос
8
Артета
8
Касорла
21
Рэмзи
27
Жервиньо
10
Подольски
9
Жиру
14
Хулахан
6
Беннетт
6
Беннетт
14
Хулахан
17
Беннетт
23
Снодграсс
23
Снодграсс
17
Беннетт
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
Окслэд-Чемберлен
28
Аршавин
28
Аршавин
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Рэмзи
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
1
Деклан Радд
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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