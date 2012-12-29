Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 29 декабря 2012
Норвич Сити
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
15'
Э. Пилкингтон
63'
Р. Мартин
76'
Р. Мартин
2'
Э. Джеко
5'
Э. Джеко
50'
С. Агуэро
67'
М. Банн (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
90'
+3
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
83'
81'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 3:4!
Р. Мартин
Пас отдал
Б. Джонсон
76'
Замена
С. Джексон
️️️️
В. Хулахан
75'
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
М. Банн
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 2:3!
Р. Мартин
Пас отдал
С. Бассонг
63'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
А. Теттей
57'
57'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Б. Джонсон
51'
50'
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Замена
Г. Кейн
️️️️
С. Морисон
45'
44'
Красная карточка
С. Насри
Желтая карточка
С. Бассонг
43'
18'
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 1:2!
Э. Пилкингтон
15'
5'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
(К)
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
10
Серхио Агуэро
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-1-1
31
Банн
22
Гарридо
6
Тернер
4
Бассонг
16
Мартин
13
Пилкингтон
4
Джонсон
6
Теттей
23
Снодграсс
14
Хулахан
20
Морисон
4-2-3-1
1
Харт
5
Сабалета
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
10
Агуэро
21
Сильва
14
Насри
10
Джеко
6
Теттей
16
Хаусон
16
Хаусон
6
Теттей
14
Хулахан
11
Джексон
11
Джексон
14
Хулахан
20
Морисон
9
Кейн
9
Кейн
20
Морисон
10
Джеко
15
Лескотт
15
Лескотт
10
Джеко
10
Агуэро
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (повтор)
Новости команд
Все
Норвич Сити
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+