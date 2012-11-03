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Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 03 ноября 2012
Норвич Сити
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
44'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Этерингтон
Замена
С. Морисон
️️️️
В. Хулахан
87'
86'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
85'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Э. Уилкинсон
69'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Л. Барнетт
️️️️
Х. Гарридо
69'
62'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Кайтли
Желтая карточка
А. Теттей
58'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Тернер
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Р. Снодграсс
44'
43'
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
41'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
25'
Желтая карточка
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-5-1
26
Радди
22
Гарридо
3
Уиттакер
4
Бассонг
6
Тернер
14
Хулахан
6
Теттей
4
Джонсон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
27
Холт
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
16
Адам
28
Кайтли
15
Крауч
19
Уолтерс
22
Гарридо
25
Барнетт
25
Барнетт
22
Гарридо
6
Тернер
6
Беннетт
6
Беннетт
6
Тернер
14
Хулахан
20
Морисон
20
Морисон
14
Хулахан
28
Кайтли
26
Этерингтон
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Уилкинсон
12
Уилэн
12
Уилэн
28
Уилкинсон
19
Уолтерс
9
Джонс
9
Джонс
19
Уолтерс
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
31
Марк Банн
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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