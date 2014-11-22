|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|23
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.05.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|15.05.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|03.05.2015
|1' -88'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.04.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|12.04.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.03.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.03.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.11.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.11.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|60'
|24.10.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.10.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|22.09.2014
|1' -72'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.09.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.08.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|22.08.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|17.08.2014
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|35'
|07.08.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|40'
|03.08.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)