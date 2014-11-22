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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
Арсенал Т (мол) - Амкар (мол): обзор матча 22 ноября 2014
Арсенал Т (мол)
22.11.2014, суббота, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
3'
А. Налетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
Замена
С. Степанов
️️️️
А. Стукалов
90'
+1
Замена
И. Бакланов
️️️️
Р. Изотов
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Трошев
85'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Р. Гасымов
84'
Желтая карточка
В. Камеш
82'
Замена
М. Рожков
️️️️
В. Алейников
Замена
А. Мингазов
️️️️
Е. Алфёров
82'
Красная карточка
А. Фарион
81'
65'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Анфёров
59'
Красная карточка
А. Курзенев
Замена
А. Котенко
️️️️
В. Орлов
54'
Желтая карточка
Р. Изотов
16'
8'
Желтая карточка
В. Алейников
ГОЛ! 1:0!
А. Налетов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
16
Александр Лейкин
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
57
Владислав Зотов
ЦП
51
Алексей Юрчак
ЦП
78
Антон Бабушкин
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
95
Сергей Степанов
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-3-1-2
16
Лейкин
14
Стукалов
92
Налетов
55
Фарион
11
Стародуб
73
Гагиты
15
Орлов
17
Алфёров
5
Салимов
17
Закарлюка
9
Изотов
3-1-2-1-3
57
Селихов
40
Трошев
77
Гасымов
44
Пермяков
38
Алейников
75
Серпокрылов
33
Камеш
7
Тюкалов
9
Субботин
91
Курзенев
60
Анфёров
14
Стукалов
95
Степанов
95
Степанов
14
Стукалов
15
Орлов
33
Котенко
33
Котенко
15
Орлов
17
Алфёров
27
Мингазов
27
Мингазов
17
Алфёров
9
Изотов
22
Бакланов
22
Бакланов
9
Изотов
38
Алейников
95
Рожков
95
Рожков
38
Алейников
60
Анфёров
96
Чухланцев
96
Чухланцев
60
Анфёров
77
Гасымов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Гасымов
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Амкар (мол)
57
Владислав Зотов
ЦП
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
78
Антон Бабушкин
ЦП
66
Александр Карасёв
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
57
Владислав Зотов
ЦП
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
78
Антон Бабушкин
ЦП
66
Александр Карасёв
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
Остались в запасе
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Амкар (мол)
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
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Арсенал Т (мол)
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2021.03.17 13:30
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2019.10.30 15:33
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