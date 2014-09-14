Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Урал (мол)
Амкар (мол) - Урал (мол): обзор матча 14 сентября 2014
Амкар (мол)
14.09.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Урал (мол)
36'
А. Курзенев
65'
А. Субботин
73'
Е. Тюкалов (П)
51'
И. Сабирзянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Урал (мол)
Замена
И. Средняков
️️️️
А. Селихов
90'
+2
Замена
В. Кузнецов
️️️️
В. Алейников
90'
+1
Замена
В. Шпитальный
️️️️
В. Камеш
87'
74'
Замена
А. Соболев
️️️️
Г. Нуров
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Е. Тюкалов
73'
67'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
А. Омарбеков
ГОЛ! 2:1!
А. Субботин
65'
60'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Гошоков
Замена
А. Анфёров
️️️️
Н. Голдобин
54'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Курзенев
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Сабирзянов
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Р. Емельянов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
В. Чухланцев
46'
37'
Желтая карточка
Н. Тихонов
ГОЛ! 1:0!
А. Курзенев
36'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
Ф. Огуде
21'
20'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
Р. Гавтадзе
Желтая карточка
Ф. Огуде
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
42
Михаил Филиппов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
3-1-3-2-1
57
Селихов
44
Пермяков
29
Гусейнов
40
Трошев
38
Алейников
96
Чухланцев
8
Огуде
33
Камеш
97
Голдобин
10
Урхов
91
Курзенев
3-1-4-1-1
99
Арапов
38
Омарбеков
32
Дорожинский
23
Вакурин
92
Емельянов
62
Гавтадзе
4
Сабирзянов
94
Кашкаров
42
Филиппов
94
Нуров
19
Гошоков
97
Голдобин
60
Анфёров
60
Анфёров
97
Голдобин
38
Алейников
19
Кузнецов
19
Кузнецов
38
Алейников
8
Огуде
11
Парамонов
11
Парамонов
8
Огуде
33
Камеш
9
Шпитальный
9
Шпитальный
33
Камеш
57
Селихов
58
Средняков
58
Средняков
57
Селихов
96
Чухланцев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
96
Чухланцев
91
Курзенев
9
Субботин
9
Субботин
91
Курзенев
62
Гавтадзе
31
Тихонов
31
Тихонов
62
Гавтадзе
19
Гошоков
71
Гулиев
71
Гулиев
19
Гошоков
38
Омарбеков
95
Бабушкин
95
Бабушкин
38
Омарбеков
94
Нуров
0
Соболев
0
Соболев
94
Нуров
92
Емельянов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
92
Емельянов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Урал (мол)
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
Остались в запасе
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Амкар (мол) - Урал (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Урал (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+