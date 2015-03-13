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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Амкар (мол)
Уфа (мол) - Амкар (мол): обзор матча 13 марта 2015
Уфа (мол)
13.03.2015, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
77'
И. Якупов
4'
А. Курзенев
53'
И. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Амкар (мол)
90'
+3
Замена
А. Патрикеев
️️️️
Е. Тюкалов
90'
+2
Замена
И. Мурашов
️️️️
Н. Голдобин
Желтая карточка
А. Засеев
89'
ГОЛ! 1:2!
И. Якупов
77'
74'
Замена
М. Симоновски
️️️️
А. Курзенев
Желтая карточка
С. Тамразов
68'
64'
Замена
И. Парамонов
️️️️
С. Таказов
Замена
И. Якупов
️️️️
И. Блинников
59'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
С. Кречетов
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
И. Киреев
46'
Замена
А. Анфёров
️️️️
П. Соломатин
46'
Замена
И. Киреев
️️️️
В. Кузнецов
Замена
А. Килин
️️️️
В. Галиулин
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Курзенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
95
Сергей Кречетов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
49
Игорь Парамонов
ЦП
46
Александр Патрикеев
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
3-3-2-1
23
Леонов
90
Шайбеков
5
Павлов
34
Тумасян
47
Зинченко
13
Засеев
85
Салихов
21
Галиулин
95
Кречетов
66
Блинников
3-1-3-3
57
Селихов
24
Мосунов
44
Пермяков
30
Таказов
38
Алейников
97
Голдобин
7
Тюкалов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
31
Соломатин
19
Кузнецов
95
Кречетов
63
Зарипов
63
Зарипов
95
Кречетов
66
Блинников
98
Якупов
98
Якупов
66
Блинников
21
Галиулин
18
Килин
18
Килин
21
Галиулин
30
Таказов
49
Парамонов
49
Парамонов
30
Таказов
31
Соломатин
60
Анфёров
60
Анфёров
31
Соломатин
7
Тюкалов
46
Патрикеев
46
Патрикеев
7
Тюкалов
91
Курзенев
9
Симоновски
9
Симоновски
91
Курзенев
97
Голдобин
17
Мурашов
17
Мурашов
97
Голдобин
19
Кузнецов
88
Киреев
88
Киреев
19
Кузнецов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Амкар (мол)
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
52
Руслан Агаев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
Главный тренер
Сергей Томаров
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
52
Руслан Агаев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
Остались в запасе
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Уфа (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
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Новости команд
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Уфа (мол)
Амкар (мол)
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