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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 29 мая 2015
Спартак М (мол)
29.05.2015, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
24'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Замена
Н. Гордеочук
️️️️
З. Бакаев
89'
76'
Замена
И. Иванченко
️️️️
А. Курзенев
Замена
К. Щербаков
️️️️
М. Ермаков
76'
Замена
П. Глоба
️️️️
В. Бабаев
74'
65'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Шаваев
57'
Желтая карточка
С. Таказов
46'
Замена
А. Гооге
️️️️
Д. Дзахов
46'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
В. Кузнецов
46'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Б. Борчашвили
40'
Желтая карточка
Б. Борчашвили
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
А. Козлов
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Пантелеев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
17
Игорь Мурашов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
42
Егор Сидорук
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
11
Евгений Парамонов
ЦП
35
Айказ Зилабян
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-4-2
1
Митрюшкин
94
Степанов
40
Винниченко
88
Сокол
96
Лихачев
2
Шанбиев
59
Ермаков
83
Пантелеев
7
Козлов
7
Бакаев
11
Бабаев
3-1-2-1-3
57
Селихов
24
Мосунов
44
Пермяков
30
Таказов
38
Алейников
17
Мурашов
71
Дзахов
7
Тюкалов
91
Курзенев
19
Кузнецов
79
Борчашвили
7
Козлов
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
7
Козлов
11
Бабаев
76
Глоба
76
Глоба
11
Бабаев
59
Ермаков
3
Щербаков
3
Щербаков
59
Ермаков
7
Бакаев
59
Гордеочук
59
Гордеочук
7
Бакаев
Шаваев
11
Парамонов
11
Парамонов
Шаваев
71
Дзахов
70
Гооге
70
Гооге
71
Дзахов
19
Кузнецов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
19
Кузнецов
91
Курзенев
17
Иванченко
17
Иванченко
91
Курзенев
79
Борчашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
79
Борчашвили
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
88
Данила Буранов
ЦП
42
Егор Сидорук
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
35
Айказ Зилабян
ЦП
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
42
Егор Сидорук
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
35
Айказ Зилабян
ЦП
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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