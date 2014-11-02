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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 02 ноября 2014
Рубин (мол)
02.11.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
48'
А. Джалилов (П)
70'
Б. Давлатов
86'
А. Вшивцев
90'
А. Курзенев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Курзенев
ГОЛ! 3:0!
А. Вшивцев
86'
81'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Н. Голдобин
Желтая карточка
А. Джалилов
79'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Н. Лобанов
77'
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Кузнецов
73'
ГОЛ! 2:0!
Б. Давлатов
70'
60'
Желтая карточка
Н. Пермяков
54'
Замена
А. Субботин
️️️️
В. Кузнецов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Джалилов
48'
47'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
46'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
А. Никитин
Замена
Б. Давлатов
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Р. Каусаров
46'
Замена
С. Доронин
️️️️
Т. Бурлак
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
3
Денис Кибардин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Олег Нечаев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
4-1-4
70
Щетинин
3
Кибардин
83
Кузнецов
90
Бурлак
30
Хабибуллин
2
Петролай
34
Бочаров
96
Каусаров
97
Ахметов
57
Лобанов
3-2-3-2
57
Селихов
29
Гусейнов
44
Пермяков
4
Никитин
11
Парамонов
33
Камеш
10
Урхов
7
Тюкалов
97
Голдобин
91
Курзенев
19
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
81
Сафеев
83
Кузнецов
57
Лобанов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
57
Лобанов
97
Ахметов
11
Давлатов
11
Давлатов
97
Ахметов
96
Каусаров
10
Джалилов
10
Джалилов
96
Каусаров
90
Бурлак
97
Доронин
97
Доронин
90
Бурлак
97
Голдобин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
97
Голдобин
4
Никитин
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
4
Никитин
19
Кузнецов
9
Субботин
9
Субботин
19
Кузнецов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
77
Ярослав Малолетков
ВР
Остались в запасе
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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