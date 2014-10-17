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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 17 октября 2014
Амкар (мол)
17.10.2014, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
7'
А. Катрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
87'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Катрич
Желтая карточка
Р. Гусейнов
83'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
Р. Гусейнов
83'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Анфёров
67'
65'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Моргунов
65'
Замена
М. Могулкин
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
А. Субботин
61'
46'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Г. Морозов
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
А. Ярмолицкий
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Каташевский
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Е. Парамонов
46'
31'
Желтая карточка
Р. Зобнин
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Катрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Динамо (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-1-2-1-3
57
Селихов
29
Гусейнов
40
Трошев
44
Пермяков
38
Алейников
11
Парамонов
33
Камеш
10
Урхов
9
Субботин
91
Курзенев
60
Анфёров
4-3-3
31
Лещук
27
Живоглядов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
18
Морозов
18
Каташевский
88
Левин
47
Зобнин
77
Катрич
14
Моргунов
17
Горбунов
29
Гусейнов
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
29
Гусейнов
60
Анфёров
96
Чухланцев
96
Чухланцев
60
Анфёров
11
Парамонов
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Парамонов
17
Горбунов
77
Могулкин
77
Могулкин
17
Горбунов
77
Катрич
27
Сарамутин
27
Сарамутин
77
Катрич
18
Каташевский
91
Степанов
91
Степанов
18
Каташевский
25
Ярмолицкий
8
Каляшин
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
14
Моргунов
17
Аджоев
17
Аджоев
14
Моргунов
18
Морозов
9
Обольский
9
Обольский
18
Морозов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЛВ
95
Михаил Рожков
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
97
Антон Алтунин
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЛВ
95
Михаил Рожков
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
97
Антон Алтунин
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Александр Максименко
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Звезда
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