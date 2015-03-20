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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Амкар (мол)
Урал (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 марта 2015
Урал (мол)
20.03.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 3
Завершен
Амкар (мол)
45'
Э. Гулиев
37'
А. Шаваев
64'
П. Соломатин (П)
67'
А. Курзенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
В. Отмахов
️️️️
А. Селихов
Замена
И. Корелин
️️️️
С. Серченков
88'
85'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
А. Курзенев
83'
Желтая карточка
С. Таказов
70'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
И. Парамонов
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Курзенев
66'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Чухланцев
65'
Замена
М. Симоновски
️️️️
А. Шаваев
Замена
А. Бабушкин
️️️️
М. Филиппов
65'
64'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Д. Дзахов
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Соломатин
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
53'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Р. Гавтадзе
50'
Замена
А. Дорожинский
️️️️
Д. Фомин
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гулиев
45'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Щербаков
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Шаваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
84
Евгений Иванов
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
3-4-2-1
13
Тимофеев
17
Фомин
4
Дрожалкин
4
Чернов
62
Гавтадзе
42
Филиппов
53
Нисафутдинов
55
Шумихин
90
Щербаков
8
Серченков
0
Соболев
3-1-4-1-1
57
Селихов
24
Мосунов
44
Пермяков
30
Таказов
38
Алейников
49
Парамонов
71
Дзахов
8
Шаваев
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
8
Серченков
36
Корелин
36
Корелин
8
Серченков
42
Филиппов
95
Бабушкин
95
Бабушкин
42
Филиппов
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
17
Фомин
32
Дорожинский
32
Дорожинский
17
Фомин
62
Гавтадзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
62
Гавтадзе
90
Щербаков
71
Гулиев
71
Гулиев
90
Щербаков
91
Курзенев
19
Кузнецов
19
Кузнецов
91
Курзенев
49
Парамонов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
49
Парамонов
96
Чухланцев
11
Парамонов
11
Парамонов
96
Чухланцев
8
Шаваев
9
Симоновски
9
Симоновски
8
Шаваев
57
Селихов
16
Отмахов
16
Отмахов
57
Селихов
71
Дзахов
31
Соломатин
31
Соломатин
71
Дзахов
Остались в запасе
Урал (мол)
Амкар (мол)
84
Евгений Иванов
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
17
Игорь Мурашов
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
84
Евгений Иванов
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
Остались в запасе
17
Игорь Мурашов
ЦП
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Урал (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Манеж «Урал»
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