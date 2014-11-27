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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 27 ноября 2014
Ростов (мол)
27.11.2014, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 2
Завершен
Амкар (мол)
33'
А. Субботин
64'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
А. Патрикеев
️️️️
В. Алейников
86'
Замена
И. Парамонов
️️️️
В. Чухланцев
Желтая карточка
Д. Христис
73'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
А. Сиденко
71'
66'
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Кузнецов
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Субботин
Желтая карточка
Н. Николич
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Субботин
Замена
К. Кулабухов
️️️️
А. Демченко
31'
15'
Замена
А. Селихов
️️️️
И. Средняков
9'
Желтая карточка
Р. Гасымов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
50
Николай Станкевич
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
57
Владимир Переверзев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
46
Александр Патрикеев
ЦП
4-2-1-3
13
Чагров
17
Демченко
45
Лазуткин
53
Христис
2
Мартынов
8
Карташов
5
Трошечкин
47
Сиденко
30
Степанов
23
Николич
50
Козлов
3-1-2-1-3
58
Средняков
44
Пермяков
40
Трошев
77
Гасымов
38
Алейников
75
Серпокрылов
96
Чухланцев
7
Тюкалов
9
Субботин
19
Кузнецов
60
Анфёров
17
Демченко
5
Кулабухов
5
Кулабухов
17
Демченко
47
Сиденко
15
Шаповалов
15
Шаповалов
47
Сиденко
19
Кузнецов
57
Переверзев
57
Переверзев
19
Кузнецов
96
Чухланцев
49
Парамонов
49
Парамонов
96
Чухланцев
38
Алейников
46
Патрикеев
46
Патрикеев
38
Алейников
58
Средняков
57
Селихов
57
Селихов
58
Средняков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
50
Николай Станкевич
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
50
Николай Станкевич
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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