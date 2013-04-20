Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шон Каммингс - статистика

Завершил карьеру
25 февраля 1989 (37), Хаммерсмит
#2 | Защитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
2 : 1
20.04.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Рединг
3 : 2
12.01.2013
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
3 : 1
01.01.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Рединг
1 : 0
29.12.2012
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2 : 5
17.12.2012
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3 : 0
11.12.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1 : 0
08.12.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3 : 4
01.12.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
27.11.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2 : 1
17.11.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0 : 0
10.11.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
04.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Рединг
3 : 3
27.10.2012
Фулхэм
1' - 90'
76'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ливерпуль
1 : 0
20.10.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2 : 2
06.10.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Рединг
2 : 2
29.09.2012
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
1 : 0
22.09.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1 : 3
16.09.2012
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
4 : 2
22.08.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Рединг
1 : 1
18.08.2012
Сток Сити
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+