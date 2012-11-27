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    Шон Каммингс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Каммингс
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Хаммерсмит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1989 (34 года)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2013 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Рединг (Рединг)
    12.01.2013 Был в запасе Рединг (Рединг) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2013 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Рединг (Рединг)
    29.12.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    26.12.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Суонси (Суонси)
    17.12.2012 1' -90' Рединг (Рединг) 2:5 Арсенал (Лондон)
    11.12.2012 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Рединг (Рединг)
    08.12.2012 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Рединг (Рединг)
    01.12.2012 1' -90' Рединг (Рединг) 3:4 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.11.2012 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Рединг (Рединг)
    24.11.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Рединг (Рединг)
    17.11.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    10.11.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    04.11.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Рединг (Рединг)
    27.10.2012 1' -90' Рединг (Рединг) 3:3 Фулхэм (Лондон)
    76'
    20.10.2012 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Рединг (Рединг)
    06.10.2012 1' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Рединг (Рединг)
    29.09.2012 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.09.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    16.09.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:3 Тоттенхэм (Лондон)
    22.08.2012 Был в запасе Челси (Лондон) 4:2 Рединг (Рединг)
    18.08.2012 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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