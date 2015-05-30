Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоао Карлос - статистика

Завершил карьеру
1 января 1982 (44), Реаленго
#30 | Защитник
189 см | 80 кг
Бразилия | Бельгия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
15
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
3 : 3
30.05.2015
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
1 : 2
23.05.2015
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 4
17.05.2015
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2015
Зенит
89' - 120'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
1 : 0
09.04.2015
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
1 : 1
04.04.2015
Кубань (ЛФЛ)
1' - 120'
22'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Торпедо
0 : 1
21.03.2015
Спартак
1' - 120'
86'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 0
15.03.2015
Динамо
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 3
08.03.2015
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2 : 0
08.12.2014
Урал
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
1 : 1
04.12.2014
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 0
30.11.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
4 : 2
23.11.2014
Мордовия
1' - 90'
27'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
2 : 0
09.11.2014
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
02.11.2014
Спартак
1' - 90'
65'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 1
26.10.2014
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
2 : 0
19.10.2014
Спартак
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Уфа
1 : 2
23.08.2014
Спартак
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0 : 4
01.08.2014
Спартак
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+