Жоао Карлос - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Карлос
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реаленго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1982 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Карлос
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реаленго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1982 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|15
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:3
|Амкар-Пермь (Пермь)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:2
|Уфа (Уфа)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|0:4
|ЦСКА (Москва)
|02.05.2015
|89' -94'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.04.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Спартак (Москва)
|04.04.2015
|1' -93'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|22'
|21.03.2015
|1' -93'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|86'
|15.03.2015
|1' -94'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Динамо (Москва)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:3
|Краснодар (Краснодар)
|08.12.2014
|77' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)
|04.12.2014
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.11.2014
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Спартак (Москва)
|23.11.2014
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Мордовия (Саранск)
|27'
|09.11.2014
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Арсенал (Тула)
|02.11.2014
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:3
|Спартак (Москва)
|65'
|26.10.2014
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|19.10.2014
|64' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Спартак (Москва)
|27.09.2014
|66' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Спартак (Москва)
|23.08.2014
|87' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Спартак (Москва)
|01.08.2014
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:4
|Спартак (Москва)