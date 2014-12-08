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    Жоао Карлос - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Жоао
    Фамилия Карлос
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Родной город Реаленго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1982 (41 год)
    Рост 189
    Вес 80
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 15 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Спартак (Москва) 3:3 Амкар-Пермь (Пермь)
    23.05.2015 Был в запасе Спартак (Москва) 1:2 Уфа (Уфа)
    17.05.2015 Был в запасе Спартак (Москва) 0:4 ЦСКА (Москва)
    02.05.2015 89' -94' Спартак (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    09.04.2015 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:0 Спартак (Москва)
    04.04.2015 1' -93' Спартак (Москва) 1:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    22'
    21.03.2015 1' -93' Торпедо (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    86'
    15.03.2015 1' -94' Спартак (Москва) 1:0 Динамо (Москва)
    08.03.2015 Был в запасе Спартак (Москва) 1:3 Краснодар (Краснодар)
    08.12.2014 77' -90' Спартак (Москва) 2:0 Урал (Екатеринбург)
    04.12.2014 Был в запасе Спартак (Москва) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30.11.2014 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Спартак (Москва)
    23.11.2014 1' -90' Спартак (Москва) 4:2 Мордовия (Саранск)
    27'
    09.11.2014 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Арсенал (Тула)
    02.11.2014 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:3 Спартак (Москва)
    65'
    26.10.2014 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    19.10.2014 64' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Спартак (Москва)
    27.09.2014 66' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Спартак (Москва)
    23.08.2014 87' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Спартак (Москва)
    01.08.2014 1' -90' Рубин (Казань) 0:4 Спартак (Москва)
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