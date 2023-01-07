Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эсмаэль Гонсалвеш - статистика

Завершил карьеру
25 июня 1991 (35)
#10 | Нападающий
184 см | 73 кг
Гвинея-Бисау | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 1
02.01.2023
Мазервелл
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
1 : 1
28.12.2022
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хиберниан
4 : 0
24.12.2022
Ливингстон
74' - 90'
84'
84'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
2 : 1
21.12.2022
Ливингстон
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
1 : 1
12.11.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 3
04.11.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Ливингстон
0 : 3
30.10.2022
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
1 : 1
22.10.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Ливингстон
1 : 0
17.09.2022
Килмарнок
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 0
03.09.2022
Хартс
1' - 56'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
5 : 0
27.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
1 : 0
20.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
13.08.2022
Хиберниан
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+