|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|18
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|79' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.11.2010
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|24.10.2010
|78' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|28.09.2010
|1' -80'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|36'
|25.09.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|24.08.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.08.2010
|85' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|10.08.2010
|67' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|77'
|02.08.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.07.2010
|1' -89'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Салют (Белгород)
|8'
|06.07.2010
|1' -89'
|Луч (Владивосток)
|4:3
|Авангард (Курск)
|26.06.2010
|65' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|71'
|23.06.2010
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|15.06.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|12.06.2010
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:1
|21.05.2010
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Динамо Бр (Брянск)
|13.05.2010
|1' -67'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|10.05.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|31'
|02.05.2010
|1' -76'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|21.04.2010
|84' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|18.04.2010
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|35'
|13.04.2010
|61' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|27.03.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)