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    Жан Були - статистика

    Имя Жан
    Фамилия Були
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 18 1 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 79' -90' Салют (Белгород) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.11.2010 Был в запасе Авангард (Курск) 1:2 Луч (Владивосток)
    24.10.2010 78' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Ротор (Волгоград)
    28.09.2010 1' -80' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Луч (Владивосток)
    36'
    25.09.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Луч (Владивосток)
    24.08.2010 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.08.2010 85' -90' Химки (Химки) 1:1 Луч (Владивосток)
    10.08.2010 67' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Луч (Владивосток)
    77'
    02.08.2010 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.07.2010 1' -89' Луч (Владивосток) 2:0 Салют (Белгород)
    8'
    06.07.2010 1' -89' Луч (Владивосток) 4:3 Авангард (Курск)
    26.06.2010 65' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Луч (Владивосток)
    71'
    23.06.2010 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:2 Луч (Владивосток)
    15.06.2010 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:0 Мордовия (Саранск)
    12.06.2010 46' -90' Луч (Владивосток) 3:1
    21.05.2010 1' -46' Луч (Владивосток) 0:3 Динамо Бр (Брянск)
    13.05.2010 1' -67' Балтика (Калининград) 1:0 Луч (Владивосток)
    10.05.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:2 Луч (Владивосток)
    31'
    02.05.2010 1' -76' Луч (Владивосток) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    21.04.2010 84' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Луч (Владивосток)
    18.04.2010 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 2:2 Луч (Владивосток)
    35'
    13.04.2010 61' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    10.04.2010 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Химки (Химки)
    27.03.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
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