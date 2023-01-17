Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Араби
Пабло Сарабия
Новости
€ 3,50 млн
Пабло Сарабия - новости
Аль-Араби
10 мая 1992 (34), Мадрид
#7 | Нападающий
174 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Вулверхэмптон» купил вингера «ПСЖ» за 5 миллионов
2023.01.17 23:25
«Вулверхэмптон» близок к покупке за 5 миллионов вингера «ПСЖ»
2023.01.13 22:22
Жоржиньо, Кьеза, Инсинье – в основе Италии на матч с Испанией; Гави, Оярсабаль, Сарабия выйдут у испанцев
2021.10.06 20:54
1
Энрике: «Сарабия не поможет нам в матче с Италией. Все остальные игроки в хорошей форме»
2021.07.06 09:33
1
«ПСЖ» забил девять мячей в товарищеской игре с «Гавром», сыграв первый раз с марта
2020.07.13 00:29
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил «Линас-Монлери», Кавани и Сарабия оформили по дублю
2020.01.06 01:30
Фото
Сарабия: «Безумно рад дебюту за сборную Испании. Мечта сбылась»
2019.09.06 07:56
Фото
«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии
2019.07.02 12:08
4
L’Equipe: Эррера и Сарабия перейдут в «ПСЖ» в начале следующей недели
2019.06.27 15:24
1
Paris United: «ПСЖ» интересуется полузащитником «Севильи» Сарабией
2019.06.10 19:48
Сарабия забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 4-х матчах Примеры. Им интересуются «ПСЖ», «Челси» и «Реал»
2019.04.14 00:26
Фото
Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы
2019.02.22 20:45
Фото
Азмун вошел в четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2019.02.22 07:33
8
Paris United: Тухель просил руководство «ПСЖ» подписать Сарабию. Клуб отказался тратить на игрока 22 миллиона
2019.02.01 01:09
«Реал» хочет купить хавбека «Севильи» Сарабию
2019.01.02 14:59
Сарабия лидирует с Месси среди игроков Примеры по голам в сезоне во всех турнирах
2018.10.29 08:37
2
Роналду, Салах и Суарес – в команде недели в Лиге чемпионов
2018.04.05 17:18
5
Примера. «Севилья» перед матчем со «Спартаком» обыграла «Леганес»
2017.10.29 01:20
2
Видео
Сарабия и Корреа принесли «Севилье» победу над «Лестером» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
2017.02.23 00:45
2
Лига чемпионов. Гол Варди не помог «Лестеру» избежать поражения от «Севильи»
2017.02.23 00:35
2
«Севилья» договорилась с «Хетафе» о переходе Сарабии
2016.06.09 20:00
«Валенсия» интересуется Сарабией
2016.02.17 15:04
«Хетафе» продлил контракт с Сарабией
2016.02.17 13:25
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+