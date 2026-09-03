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Аль-Араби
Пабло Сарабия
Статистика
€ 3,50 млн
Пабло Сарабия - статистика
Аль-Араби
10 мая 1992 (34), Мадрид
#7 | Нападающий
174 см | 70 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 69'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Борнмут
1 : 1
01.03.2025
Вулверхэмптон
1' - 72'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Блэкберн
0 : 2
09.02.2025
Вулверхэмптон
46' - 90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Бристоль Сити
1 : 2
11.01.2025
Вулверхэмптон
75' - 90'
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