Сарабия забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 4-х матчах Примеры. Им интересуются «ПСЖ», «Челси» и «Реал»

«Севилья» обыграла «Бетис» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Полузащитник Пабло Сарабия отдал голевую передачу на нападающего Мунира в случае с первым голом.

Общее количество результативных действий Сарабии по системе «гол+пас» в последних четырех матчах Примеры составило 6 (3+3).

Известно об интересе к 26-летнему испанцу со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Реала». Сарабия является воспитанником сливочных, но никогда не выступал за главную команду и в июле 2011 года перешел в «Хетафе».