Сарабия забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 4-х матчах Примеры. Им интересуются «ПСЖ», «Челси» и «Реал»

«Севилья» обыграла «Бетис» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Полузащитник Пабло Сарабия отдал голевую передачу на нападающего Мунира в случае с первым голом.
Общее количество результативных действий Сарабии по системе «гол+пас» в последних четырех матчах Примеры составило 6 (3+3).
Известно об интересе к 26-летнему испанцу со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Реала». Сарабия является воспитанником сливочных, но никогда не выступал за главную команду и в июле 2011 года перешел в «Хетафе».
- Трансфер в «Севилью» состоялся в июле 2016 года. Сумма – 1 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 21 гол и отдал 14 ассистов в 47 играх всех турниров.
- Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.