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    Жоржиньо, Кьеза, Инсинье – в основе Италии на матч с Испанией; Гави, Оярсабаль, Сарабия выйдут у испанцев

    Стали известны стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций между сборными Италии и Испании.

    Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Барелла, Бонуччи, Бернардески, Бастони.

    Испания: Симон, Алонсо, П.Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта, Бускетс, Гави, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабия.

    • Матч начнется в 21:45 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9985

      Cleaner 17 минут назад

      Посмотрим ХОРОШИЙ футбол. Итальянцы сейчас сильны. Ставлю на Испанцев. Им надоело проигрывать.

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    • ...
      Рейтинг: +52798

      portero 23 минуты назад

      Ставлю на итальянцев...

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