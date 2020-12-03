Жоржиньо, Кьеза, Инсинье – в основе Италии на матч с Испанией; Гави, Оярсабаль, Сарабия выйдут у испанцев

Посмотрим ХОРОШИЙ футбол. Итальянцы сейчас сильны. Ставлю на Испанцев. Им надоело проигрывать.
Стали известны стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций между сборными Италии и Испании.
Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Барелла, Бонуччи, Бернардески, Бастони.
Испания: Симон, Алонсо, П.Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта, Бускетс, Гави, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабия.
- Матч начнется в 21:45 по Москве.
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