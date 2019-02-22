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    Азмун вошел в четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА определил четверку футболистов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала.

    В число претендентов вошли: нападающий «Зенита» Сердар Азмун, нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

    Дубль Азмуна помог «Зениту» победить «Фенербахче» (3:1) и выйти в 1/8 финала турнира.

    • На счету форварда «Зальцбурга» два гола в матче с «Брюгге» (4:0).
    • Сарабия в игре с «Лацио» (2:0) отметился голом и передачей.
    • Хадсон-Одои во встрече с «Мальме» (3:0) забил один мяч и отдал голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 07:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 февраля 2019, 19:25

      Азмун хорош безусловно. Надеюсь у Зенита хватит ума его не продать, за какие нить 40-60 лямов .

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 22 февраля 2019, 18:26

      Спасибо Курбану за Азмуна.

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2019, 11:44

      Дзюба на выход???... Или пока только Заболотный...

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 10:53

      Надеюсь теперь Семак перестанет плакать,что игроков ему не хватает,,,,,Сейчас у Зенита реально самый сильный состав,,,,и не только по цене ,,,

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:43

      Молодец Азмун, афарин.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 09:08

      Надеюсь теперь Семак поймёт в какой футбол должен играть Зенит.

      4
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      Рейтинг: +6311

      порт 22 февраля 2019, 08:27

      Лучший.

      2
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