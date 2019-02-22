Азмун вошел в четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Азмун хорош безусловно. Надеюсь у Зенита хватит ума его не продать, за какие нить 40-60 лямов .
УЕФА определил четверку футболистов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала.
В число претендентов вошли: нападающий «Зенита» Сердар Азмун, нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
Дубль Азмуна помог «Зениту» победить «Фенербахче» (3:1) и выйти в 1/8 финала турнира.
- На счету форварда «Зальцбурга» два гола в матче с «Брюгге» (4:0).
- Сарабия в игре с «Лацио» (2:0) отметился голом и передачей.
- Хадсон-Одои во встрече с «Мальме» (3:0) забил один мяч и отдал голевую передачу.