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    Paris United: «ПСЖ» интересуется полузащитником «Севильи» Сарабией

    Полузащитник «Севилья» Пабло Сарабия может продолжить карьеру во Франции, сообщает Paris United.

    По информации источника, интерес к 28-летнему испанцу проявляет «ПСЖ». Главный тренер парижан Томас Тухель планировал трансфер в период зимнего трансферного окна.

    Спортивный директор Антеро Энрике тогда выбрал вариант с Лусиано Акостой из «Ди Си Юнайтед». Переговоры не привели к трансферу.

    Также известно об интересе к Сарабии «Челси» и «Реала». Игрок является воспитанником сливочных, но никогда не выступал за главную команду и в июле 2011 года перешел в «Хетафе».

    • В текущем сезоне он забил 21 гол и отдал 14 ассистов в 44 играх всех турниров.
    • Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.

    Источник: Paris United

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