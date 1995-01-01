Paris United: «ПСЖ» интересуется полузащитником «Севильи» Сарабией

Полузащитник «Севилья» Пабло Сарабия может продолжить карьеру во Франции, сообщает Paris United.
По информации источника, интерес к 28-летнему испанцу проявляет «ПСЖ». Главный тренер парижан Томас Тухель планировал трансфер в период зимнего трансферного окна.
Спортивный директор Антеро Энрике тогда выбрал вариант с Лусиано Акостой из «Ди Си Юнайтед». Переговоры не привели к трансферу.
Также известно об интересе к Сарабии «Челси» и «Реала». Игрок является воспитанником сливочных, но никогда не выступал за главную команду и в июле 2011 года перешел в «Хетафе».
- В текущем сезоне он забил 21 гол и отдал 14 ассистов в 44 играх всех турниров.
- Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.