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Марсель
Жоффри Кондогбиа
Новости
€ 3 млн
Жоффри Кондогбиа - новости
Марсель
15 февраля 1993 (33), Немур
#19 | Полузащитник
188 см | 77 кг
Франция | ЦАР
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Фото
«Марсель» купил полузащитника «Атлетико» за 8 миллионов
2023.07.01 08:48
«Бешикташ» сделал предложения двум бывшим игрокам РПЛ
2023.06.29 09:59
Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей
2022.02.23 22:22
4
Видео
«Атлетико» подписал полузащитника Кондогбиа
2020.11.03 14:49
Журналист Романо: «Атлетико» ведет переговоры по Кондогбиа»
2020.10.31 17:45
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Полиция задержала троих воров, которые пытались проникнуть в дом Кондогбия
2019.04.20 10:44
Кондогбиа прооперировали левое бедро второй раз за две недели
2019.04.17 14:30
УЕФА признал желтую карточку Кондогбиа умышленной. Француз не сыграет с «Краснодаром»
2019.02.22 19:39
4
УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой карточке Кондогбиа
2019.02.16 14:28
5
Гюндоган, Толиссо, Кондогбиа и другие пожертвовали деньги на поиск Салы. Собрано 100 тысяч
2019.01.26 14:53
3
«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Кондогбиа с «Валенсией»
2018.07.31 09:54
Тренер «Валенсии» считает Кондогбиа сильнее Погба
2018.03.17 07:54
4
Кондогбиа: «Если бы у меня были деньги, я бы сам себя выкупил у «Интера»
2018.02.22 14:24
2
«Валенсия» выкупит Кондогбиа у «Интера» за 25 миллионов
2017.10.28 09:51
1
Фото
«Интер» и «Валенсия» провели обмен игроками с участием Кондогбиа и Канселу
2017.08.21 18:25
1
«Интер» не собирается отпускать Кондогбиа в «Валенсию» менее, чем за 30 миллионов
2017.08.12 07:35
«Валенсия» заинтересована в покупке Кондогбиа
2017.08.11 08:06
«Интер» оценил Кондогбиа в 35 миллионов
2017.08.01 12:23
3
Видео
Кондогбиа в матче с «Челси» забил в свои ворота почти из центра поля
2017.07.29 17:21
4
Кондогбиа может сменить «Интер» на «Барселону»
2017.06.30 01:24
2
«Интер» выставит Кондогбиа на трансфер, Густаво — главная цель клуба
2017.01.06 23:00
1
«Ливерпуль» за 22 миллиона может приобрести у «Интера» Кондогбиа
2016.12.06 00:09
Мело, Кондогбиа и Йоветич – номинанты на «Золотую урну» в Серии А
2016.12.03 15:32
1
«Челси» готов продать Фабрегаса, Ивановича и Микела ради хавбека «Интера»
2016.11.16 14:17
1
«Марсель» надеется подписать Кондогбиа
2016.11.12 14:37
«Интер» готов заплатить за Верратти 65 миллионов
2016.11.01 06:54
1
Дешам заменил троих игроков в заявке сборной Франции на ближайшие матчи
2016.08.29 09:45
Пять футболистов дисквалифицированы по итогам матча «Фиорентины» с «Интером»
2016.02.16 20:44
1
Видео
«Торино» – «Интер». Гол Кондогбиа
2015.11.08 18:02
1
2
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