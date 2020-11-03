«Атлетико» подписал полузащитника Кондогбиа

Как и ожидалось, полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа перешел в мадридский «Атлетико». Контракт рассчитан до 2024 года.
Примера одобрила переход вне трансферного окна в связи с тем, что «Атлетико» в последние минуты работы рынка потерял полузащитника Томаса, который ушел в «Арсенал».
- Игрок стоит на рынке 17,5 миллиона евро.
- В сезоне Примеры француз провел пять матчей.
- «Атлетико» идет в таблице четвертым.
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Источник: официальный сайт «Атлетико»