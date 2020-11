«Атлетико» подписал полузащитника Кондогбиа

Как и ожидалось, полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа перешел в мадридский «Атлетико». Контракт рассчитан до 2024 года.

Примера одобрила переход вне трансферного окна в связи с тем, что «Атлетико» в последние минуты работы рынка потерял полузащитника Томаса, который ушел в «Арсенал».

#WelcomeKondogbiaAgreement with @valenciacf_en over the transfer of Geoffrey Kondogbia. The midfielder has signed a contract until 2024.https://t.co/jin2mHJW7p#AúpaAtleti pic.twitter.com/AbUJpbFuZJ