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    «Атлетико» подписал полузащитника Кондогбиа

    Как и ожидалось, полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа перешел в мадридский «Атлетико». Контракт рассчитан до 2024 года.

    Примера одобрила переход вне трансферного окна в связи с тем, что «Атлетико» в последние минуты работы рынка потерял полузащитника Томаса, который ушел в «Арсенал».

    • Игрок стоит на рынке 17,5 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры француз провел пять матчей.
    • «Атлетико» идет в таблице четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Атлетико»

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