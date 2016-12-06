Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» за 22 миллиона может приобрести у «Интера» Кондогбиа

«Ливерпуль» за 22 миллиона может приобрести у «Интера» Кондогбиа

6 декабря 2016, 00:09

Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа вызвал интерес со стороны «Ливерпуля». По информации источника, переход 23-летнего француза может состояться во время зимнего трансферного окна и оценивается в 22 миллиона евро. Существует вариант, что красные возьмут игрока в аренду с последующим правом выкупа.

Отметим, что контракт Кондогбиа с «Интером» рассчитан до лета 2020 года, однако руководство миланского клуба готово расстаться с футболистом уже сейчас. В нынешнем сезоне полузащитник провел за черно-синих в Серии А восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Ливерпуль Кондогбиа Жоффри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
2
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
12
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
Вчера, 19:09
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
Вчера, 17:23
Раскрыт новый клуб Влаховича
Вчера, 14:19
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+