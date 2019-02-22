УЕФА признал желтую карточку Кондогбиа умышленной. Француз не сыграет с «Краснодаром»

Доигрался.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело об умышленной желтой карточке Жоффри Кондогбиа в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (2:0).
Орган установил, что полузащитник получил предупреждение специально – чтобы пропустить ответный матч и сыграть в следующем раунде. 25-летний француз дисквалифицирован на две встречи Лиги Европы, которые испанский клуб по результатам жеребьевки проведет с «Краснодаром».
Напомним, в ответном матче команда Марселино Тораля обыграла шотландский клуб со счетом 1:0.
- Кондогбиа перешел в испанский клуб в январе 2018 года из «Интера» за 22 миллиона евро.
- В текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- Полный результат жеребьевки доступен на «Бомбардире».