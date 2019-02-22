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    УЕФА признал желтую карточку Кондогбиа умышленной. Француз не сыграет с «Краснодаром»

    Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело об умышленной желтой карточке Жоффри Кондогбиа в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (2:0).

    Орган установил, что полузащитник получил предупреждение специально – чтобы пропустить ответный матч и сыграть в следующем раунде. 25-летний француз дисквалифицирован на две встречи Лиги Европы, которые испанский клуб по результатам жеребьевки проведет с «Краснодаром».

    Напомним, в ответном матче команда Марселино Тораля обыграла шотландский клуб со счетом 1:0.

    • Кондогбиа перешел в испанский клуб в январе 2018 года из «Интера» за 22 миллиона евро.
    • В текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Полный результат жеребьевки доступен на «Бомбардире».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 19:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:52

      Доигрался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 00:16

      пусть будет так , может это поможет Краснодару

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 февраля 2019, 20:11

      на хитрого Кондогбиа есть свой дисциплинарный комитет УЕФА

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > giluxa1963 22 февраля 2019, 22:07

      а на Рамоса - нет, потому что он честный парень, век воли не видать...

      4
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