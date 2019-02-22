УЕФА признал желтую карточку Кондогбиа умышленной. Француз не сыграет с «Краснодаром»

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело об умышленной желтой карточке Жоффри Кондогбиа в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (2:0).

Орган установил, что полузащитник получил предупреждение специально – чтобы пропустить ответный матч и сыграть в следующем раунде. 25-летний француз дисквалифицирован на две встречи Лиги Европы, которые испанский клуб по результатам жеребьевки проведет с «Краснодаром».

Напомним, в ответном матче команда Марселино Тораля обыграла шотландский клуб со счетом 1:0.