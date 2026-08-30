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Команды
Марсель
Жоффри Кондогбиа
Статистика
€ 3 млн
Жоффри Кондогбиа - статистика
Марсель
15 февраля 1993 (33), Немур
#19 | Полузащитник
188 см | 77 кг
Франция | ЦАР
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
1' - 59'
58'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
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Суперкубок Франции 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Испания. Примера 2012/2013
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
1' - 59'
58'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
4 : 0
21.08.2026
Страсбур
1' - 83'
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