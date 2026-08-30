Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2026/2027 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок Франции 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Испании 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Франция. Лига 1 2010/2011