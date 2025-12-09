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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Юнион СЖ - Марсель
Юнион СЖ - Марсель: обзор матча 09 декабря 2025
Юнион СЖ
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
5'
А. Халаили
71'
А. Халаили
15'
И. Пайшао
41'
М. Гринвуд
58'
М. Гринвуд
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Марсель
Завершен
Желтая карточка
Дэвид Промис
90'
Замена
Росс Сайкс
️️️️➡️️
Усейну Нианг
90'
90'
+5'
88'
Замена
Жоффри Кондогбиа
️️️️➡️️
Пьер-Эмерик Обамеянг
88'
Замена
Робинио Ваз
️️️️➡️️
Мэйсон Гринвуд
Замена
Матиас Расмуссен
️️️️➡️️
Камил ван де Перре
82'
Замена
Марк Гигер
️️️️➡️️
Кевин Родригес
82'
Травма
Камил ван де Перре
81'
Желтая карточка
Усейну Нианг
(фол)
80'
Гол отменен
Кевин Мак Аллистер
77'
ГОЛ! 2:3!
Анан Халаили
71'
69'
Замена
Билял Надир
️️️️➡️️
Мэтт О'Райли
Желтая карточка
Адем Зорган
68'
Замена
Софьян Буфал
️️️️➡️️
Роб Скофс
64'
Замена
Дэвид Промис
️️️️➡️️
Рауль Флоруч
64'
Желтая карточка
Кристиан Берджесс
(фол)
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
Мэйсон Гринвуд
Пас отдал
Мэтт О'Райли
46'
Замена
Леонардо Балерди
️️️️➡️️
Тимоти Веа
45'
+1'
41'
ГОЛ! 1:2!
Мэйсон Гринвуд
Пас отдал
Пьер-Эмерик Обамеянг
28'
Желтая карточка
Тимоти Веа
(фол)
15'
ГОЛ! 1:1!
Игор Пайшао
ГОЛ! 1:0!
Анан Халаили
Пас отдал
Роб Скофс
5'
Показать весь матч
Live: Юнион СЖ - Марсель
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:3.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 2:3.
90+5'
Дэвид Промис (Юнион СЖ) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель).
90+4'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+4'
Пауза в матче. Травму получил Марк Гигер (Марсель)
90+2'
Замена у команды Юнион СЖ. ousseynou niang ушел, ross sykes вышел.
90+1'
igor paixao (Марсель) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Кьел Шерпен (Юнион СЖ). Пас отдал robinio vaz.
90'
Сколько минут добавил судья? 5
90'
Дэвид Промис (Юнион СЖ) получил желтую карточку за чрезмерное празднование
89'
Дэвид Промис (Юнион СЖ) в офсайде.
89'
Пауза окончена. Матч продолжается.
89'
Пауза в матче. Травму получил Дэвид Промис (Юнион СЖ)
88'
Замена у команды Марсель. Мэйсон Гринвуд ушел, robinio vaz вышел.
88'
Замена у команды Марсель. pierre-emerick aubameyang ушел, geoffrey kondogbia вышел.
87'
ousseynou niang (Юнион СЖ) в офсайде.
86'
sofiane boufal (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил pierre-emile hojbjerg (Марсель).
84'
Правила нарушил ousseynou niang (Юнион СЖ).
84'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на правом фланге.
82'
Замена у команды Юнион СЖ. kevin rodriguez ушел, marc giger вышел.
82'
Замена у команды Юнион СЖ. Камил ван де Перре ушел, mathias rasmussen вышел.
81'
Наиф Агер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Юнион СЖ.
80'
ousseynou niang (Юнион СЖ) получил желтую карточку за фол.
80'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) заработал штрафной на правом фланге.
80'
Правила нарушил ousseynou niang (Юнион СЖ).
80'
ousseynou niang (Юнион СЖ) в офсайде.
77'
Решение ВАР. Нет гола!
76'
Отмена гола после ВАР. Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ)
76'
Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ) в офсайде.
75'
Камил ван де Перре (Юнион СЖ) заработал штрафной в атаке.
75'
Правила нарушил Мэйсон Гринвуд (Марсель).
74'
geronimo rulli отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Юнион СЖ.
74'
sofiane boufal (Юнион СЖ) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель). Пас отдал anan khalaili.
73'
kevin rodriguez (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил Леонардо Балерди (Марсель).
72'
igor paixao (Марсель) заработал штрафной на левом фланге.
72'
Правила нарушил anan khalaili (Юнион СЖ).
71'
Гол! 2:3! Забил anan khalaili (Юнион СЖ).
70'
ousseynou niang (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Правила нарушил amir murillo (Марсель).
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
69'
Замена у команды Марсель. matt o'riley ушел, bilal nadir вышел.
68'
adem zorgane (Юнион СЖ) получил желтую карточку.
68'
Пауза в матче. Травму получил Марк Гигер (Марсель)
68'
sofiane boufal (Юнион СЖ) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал geronimo rulli (Марсель). Длинный пас делал Дэвид Промис.
65'
Момент не реализован! anan khalaili (Юнион СЖ). Пас отдал sofiane boufal.
64'
Правила нарушил ousseynou niang (Юнион СЖ).
64'
amir murillo (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Пауза окончена. Матч продолжается.
64'
Замена у команды Юнион СЖ. raul florucz ушел, Дэвид Промис вышел.
64'
Замена у команды Юнион СЖ. rob schoofs ушел, sofiane boufal вышел.
62'
Пауза в матче. Травму получил geronimo rulli (Марсель)
62'
raul florucz (Юнион СЖ) в офсайде.
60'
fedde leysen отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
60'
kevin rodriguez (Юнион СЖ) заработал штрафной на левом фланге.
60'
Правила нарушил Леонардо Балерди (Марсель).
59'
christian burgess (Юнион СЖ) получил желтую карточку за фол.
58'
Гол! 1:3! Забил Мэйсон Гринвуд (Марсель). Ассистент - matt o'riley.
57'
ousseynou niang (Юнион СЖ) в офсайде.
57'
Камил ван де Перре (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил matt o'riley (Марсель).
54'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил raul florucz (Юнион СЖ).
51'
igor paixao (Марсель) заработал штрафной в атаке.
51'
Правила нарушил Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ).
47'
Правила нарушил Наиф Агер (Марсель).
47'
adem zorgane (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
christian burgess отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
45'
Замена у команды Марсель. Тимоти Веа ушел, Леонардо Балерди вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:2.
45'
Сколько минут добавил судья? 1
44'
Мэйсон Гринвуд (Марсель) заработал штрафной на правом фланге.
44'
Правила нарушил fedde leysen (Юнион СЖ).
44'
rob schoofs (Юнион СЖ) в офсайде.
41'
Гол! 1:2! Забил Мэйсон Гринвуд (Марсель). Ассистент - pierre-emerick aubameyang (быстрый проход).
38'
Момент не реализован! rob schoofs (Юнион СЖ). Пас после быстрого прохода сделал anan khalaili.
37'
pierre-emerick aubameyang (Марсель) заработал штрафной в атаке.
37'
Правила нарушил Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ).
36'
Момент не реализован! igor paixao (Марсель). Пас отдал amir murillo.
34'
Момент не реализован! Тимоти Веа (Марсель).
31'
kevin rodriguez (Юнион СЖ) в офсайде.
30'
Удар заблокирован. Бил Мэйсон Гринвуд (Марсель).
28'
Тимоти Веа (Марсель) получил желтую карточку за фол.
28'
ousseynou niang (Юнион СЖ) заработал штрафной на левом фланге.
28'
Правила нарушил Тимоти Веа (Марсель).
27'
Тимоти Веа (Марсель) в офсайде.
23'
ousseynou niang (Юнион СЖ) в офсайде.
17'
raul florucz (Юнион СЖ) сыграл рукой.
16'
Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил pierre-emerick aubameyang (Марсель).
15'
Гол! 1:1! Забил igor paixao (Марсель).
15'
pierre-emerick aubameyang (Марсель) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Кьел Шерпен (Юнион СЖ).
13'
rob schoofs (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Артур Вермерен (Марсель).
12'
Правила нарушил kevin rodriguez (Юнион СЖ).
12'
Артур Вермерен (Марсель) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Камил ван де Перре отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Марсель.
12'
Удар заблокирован. Бил pierre-emerick aubameyang (Марсель). Ассистент - igor paixao..
9'
Удар заблокирован. Бил Мэйсон Гринвуд (Марсель). Ассистент - Тимоти Веа..
5'
Гол! 1:0! Забил anan khalaili (Юнион СЖ). Ассистент - rob schoofs.
4'
kevin rodriguez (Юнион СЖ) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К)
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К)
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
20
Марк Гигер
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
26
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
78
Робинио Ваз
ЦФ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
48
Лейсен
6
ван де Перре
8
Зорган
17
Скофс
30
Флоруч
25
Халаили
22
Нианг
13
Родригес
3-1-2-2-2
12
Рульи
23
Мурильо
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
23
Хейбьерг
33
О'Райли
10
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
17
Обамеянг
22
Нианг
26
Сайкс
26
Сайкс
22
Нианг
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
17
Скофс
17
Буфал
17
Буфал
17
Скофс
30
Флоруч
12
Промис
12
Промис
30
Флоруч
13
Родригес
20
Гигер
20
Гигер
13
Родригес
22
Веа
5
Балерди
5
Балерди
22
Веа
33
О'Райли
26
Надир
26
Надир
33
О'Райли
17
Обамеянг
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Обамеянг
10
Гринвуд
78
Ваз
78
Ваз
10
Гринвуд
Остались в запасе
Юнион СЖ
Марсель
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
76
T. Mmadi
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Юнион СЖ - Марсель
4
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
10
Офсайды
10
1
Количество передач
409
608
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Констант Ванден Сток
Посещаемость:
16214
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