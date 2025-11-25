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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Марсель - Ньюкасл
Марсель - Ньюкасл: обзор матча 25 ноября 2025
Марсель
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
46'
П. Обамеянг
50'
П. Обамеянг
6'
Х. Барнс
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ньюкасл
Завершен
Замена
Робинио Ваз
️️️️➡️️
Пьер-Эмерик Обамеянг
90'
90'
+5'
Замена
Анхель Гомес
️️️️➡️️
Мэйсон Гринвуд
88'
Желтая карточка
Артур Вермерен
83'
72'
Замена
Ник Вольтемаде
️️️️➡️️
Энтони Гордон
72'
Замена
Джейкоб Рэмзи
️️️️➡️️
Джозеф Уиллок
Желтая карточка
Мэйсон Гринвуд
(фол)
67'
65'
Желтая карточка
Дэн Берн
(фол)
Замена
Мэтт О'Райли
️️️️➡️️
Дэррил Бакола
62'
61'
Замена
Энтони Эланга
️️️️➡️️
Фабиан Шер
60'
Замена
Льюис Майли
️️️️➡️️
Джейкоб Мерфи
60'
Замена
Льюис Холл
️️️️➡️️
Валентино Ливраменто
Желтая карточка
Эмерсон
(фол)
52'
ГОЛ! 2:1!
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пас отдал
Тимоти Веа
50'
ГОЛ! 1:1!
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пас отдал
Дэррил Бакола
46'
45'
+3'
42'
Желтая карточка
Энтони Гордон
(фол)
Желтая карточка
Дэррил Бакола
36'
20'
Желтая карточка
Джозеф Уиллок
(фол)
6'
ГОЛ! 0:1!
Харви Барнс
Желтая карточка
Леонардо Балерди
(фол)
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
(К)
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
76
T. Mmadi
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
67
Льюис Майли
АП
20
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Рульи
33
Эмерсон
5
Балерди
28
Павар
18
Вермерен
23
Хейбьерг
14
Пайшао
50
Бакола
10
Гринвуд
22
Веа
17
Обамеянг
4-1-3-2
1
Поуп
21
Ливраменто
5
Шер
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
28
Уиллок
8
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
18
Гордон
50
Бакола
33
О'Райли
33
О'Райли
50
Бакола
10
Гринвуд
47
Гомес
47
Гомес
10
Гринвуд
17
Обамеянг
78
Ваз
78
Ваз
17
Обамеянг
21
Ливраменто
3
Холл
3
Холл
21
Ливраменто
28
Уиллок
41
Рэмзи
41
Рэмзи
28
Уиллок
23
Мерфи
67
Майли
67
Майли
23
Мерфи
5
Шер
20
Эланга
20
Эланга
5
Шер
18
Гордон
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Гордон
Остались в запасе
Марсель
Ньюкасл
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
76
T. Mmadi
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
76
T. Mmadi
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Марсель - Ньюкасл
5
3
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
18
0
Офсайды
1
1
Количество передач
530
381
Сейвы
7
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
64521
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1 : 1
10.05.2026
Ньюкасл
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
3 : 1
17.05.2026
Ренн
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Гавр
0 : 1
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