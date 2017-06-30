Кондогбиа может сменить «Интер» на «Барселону»

Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, каталонский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве альтернативы, если команде не удастся договориться о переходах Марко Верратти или Паулиньо.

По данным Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 18 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Кондогбиа провел за «Интер» в Серии А 24 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и голевой передаче.