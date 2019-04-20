Полиция задержала троих воров, которые пытались проникнуть в дом Кондогбия

Полиция задержала троих грабителей, которые пытались проникнуть в дом полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбия во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» в четверг вечером, 18 апреля.

В это время футболист находился дома. Предположительно, полицейских вызвал сосед француза, заметивший странное движение во дворе. Трое человек перепрыгнули через забор и сбежали через поле для гольфа. Позже их нашли и арестовали.

Представители правоохранительных органов обнаружили около дома хавбека молоток большого размера и несколько железных прутьев, которые используются для проникновения в помещение.

Это уже не первая попытка ограбления футболистов испанских клубов на этой неделе: несколько дней назад воры пытались проникнуть в дома защитников «Валенсии» Габриэля Паулисты и Эсекьеля Гарая и игрока «Вильярреала» Рамиро Мори.