Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди, Корреа, Фелиш.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Варан, Линделеф, Фред, Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Санчо, Роналду.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском стадионе «Ванда Метрополитана», которая начнется в 23:00 по Москве.

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