Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

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    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди, Корреа, Фелиш.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Варан, Линделеф, Фред, Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Санчо, Роналду.

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    Источник: УЕФА

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    23.02.2022 22:22
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