Гюндоган, Толиссо, Кондогбиа и другие пожертвовали деньги на поиск Салы. Собрано 100 тысяч

24 января сообщалось о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Полиция Гернси – территории между Францией и Англией, где пропал самолет – использовала два самолета и спасательную шлюпку. Два дня поисков не дали результата.

По информации журналиста The Footie News Скотта Солтера, ряд игроков европейских клубов перевели деньги на возобновление операции.

Среди них – полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, хавбек «Баварии» Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа из «Валенсии», Бенуа Костиль («Бордо») и Демарай Грей («Лестер Сити»).

Собрано 100 тысяч фунтов.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним