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    Гюндоган, Толиссо, Кондогбиа и другие пожертвовали деньги на поиск Салы. Собрано 100 тысяч

    24 января сообщалось о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Полиция Гернси – территории между Францией и Англией, где пропал самолет – использовала два самолета и спасательную шлюпку. Два дня поисков не дали результата.

    По информации журналиста The Footie News Скотта Солтера, ряд игроков европейских клубов перевели деньги на возобновление операции.

    Среди них – полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, хавбек «Баварии» Корентен Толиссо, Жоффри Кондогбиа из «Валенсии», Бенуа Костиль («Бордо») и Демарай Грей («Лестер Сити»).

    Собрано 100 тысяч фунтов.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Твиттер журналиста Скотта Солтера

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    26.01.2019 14:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 января 2019, 19:46

      Сто тысяч? Воистину говорят, чем богаче человек, тем жаднее. Вот оно, футбольное братство, вернее его отсутствие.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 26 января 2019, 18:16

      Грустно и печально за всё ! и за спасательную операцию всего 2 самолета ? показывали пару человек на левой шлюпке плавали-с такими усердиями они и в маленьком озере не нашли бы!

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 26 января 2019, 15:15

      А Месси,Игуаин,Дибала.....где остальные форварды, которые зарабатывают миллионами, пусть покажет свои доброты

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