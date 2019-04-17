Кондогбиа прооперировали левое бедро второй раз за две недели

Полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа перенес операцию по поводу обширной внутримышечной гематомы. Ему потребовалась срочное хирургическое вмешательство на левом бедре.

Это уже вторая операция для 26-летнего футболиста за две недели на том же месте. 7 апреля хавбеку прооперировали левое бедро после повреждения, полученного во встрече 31-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (0:2).