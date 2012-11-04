Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эвалдо - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Эвалдо
    Фамилия дос Сантос
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1982 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 16 0 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2013 73' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    16.02.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    10.02.2013 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:3 Гранада (Гранада)
    02.02.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    24'
    13.01.2013 1' -64' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    50' 64'
    05.01.2013 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Малага (Малага)
    21.12.2012 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    17.12.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    10.11.2012 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 5:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    04.11.2012 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    27.10.2012 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.10.2012 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 4:5 Барселона (Барселона)
    06.10.2012 1' -48' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    30.09.2012 1' -90' Реал (Мадрид) 5:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    83'
    24.09.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:2 Севилья (Севилья)
    16.09.2012 1' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    43'
    01.09.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    27.08.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.08.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    90' 17'
    • Читайте нас: 
    11