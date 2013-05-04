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Эвалдо
Статистика
Эвалдо - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1982 (44)
#6 | Защитник
186 см | 81 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
16
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 0
04.05.2013
Атлетико
73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3 : 1
16.02.2013
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3 : 1
02.02.2013
Депортиво
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2013
Депортиво
1' - 64'
50'
64'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1 : 0
05.01.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 0
21.12.2012
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
0 : 0
17.12.2012
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 1
27.10.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
4 : 5
20.10.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
06.10.2012
Депортиво
1' - 48'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
5 : 1
30.09.2012
Депортиво
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
24.09.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 1
16.09.2012
Депортиво
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
1 : 1
01.09.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3 : 3
27.08.2012
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2 : 0
20.08.2012
Осасуна
1' - 90'
90'
17'
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