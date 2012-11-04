Эвалдо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эвалдо
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Эвалдо
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|16
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2013
|73' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|16.02.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.02.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|02.02.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|24'
|13.01.2013
|1' -64'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|50' 64'
|05.01.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Малага (Малага)
|21.12.2012
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|17.12.2012
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|10.11.2012
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|5:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|4:5
|Барселона (Барселона)
|06.10.2012
|1' -48'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|30.09.2012
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|83'
|24.09.2012
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|16.09.2012
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|43'
|01.09.2012
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|27.08.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.08.2012
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|90' 17'