Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марин Любичич - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Марин
    Фамилия Любичич
    Команда Таврия
    Состав Основной
    Родной город Метковиц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1988 (34 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 24 1 0 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    28.04.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    90'
    20.04.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Карпаты (Львов)
    43'
    13.04.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
    05.04.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепр)
    83'
    28.03.2014 1' -90' Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
    22.03.2014 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Таврия (Симферополь)
    16.03.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
    24.11.2013 1' -65' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    37' 65'
    09.11.2013 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    70'
    02.11.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    20.10.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    61'
    29.09.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
    80'
    21.09.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Металлист (Харьков)
    15.09.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Таврия (Симферополь)
    30.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    25.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    18.08.2013 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    10.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    37'
    21.07.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    90'
    12.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
    • Читайте нас: 
    11