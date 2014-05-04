Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марин Любичич - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1988 (38), Метковиц
#29 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Таврия
24
1
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
1' - 90'
43'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлист
1 : 0
13.04.2014
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Таврия
0 : 2
05.04.2014
Днепр
1' - 90'
83'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 0
28.03.2014
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Черноморец
0 : 0
22.03.2014
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Таврия
1 : 2
16.03.2014
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
1' - 65'
37'
65'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Заря
0 : 0
09.11.2013
Таврия
1' - 90'
70'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Мариуполь
1 : 2
02.11.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
2 : 1
20.10.2013
Таврия
1' - 90'
61'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
2 : 1
29.09.2013
Таврия
1' - 90'
80'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Таврия
0 : 3
21.09.2013
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Днепр
1 : 0
15.09.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Таврия
3 : 1
30.08.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Таврия
1 : 2
25.08.2013
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо К
2 : 0
18.08.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Таврия
0 : 4
10.08.2013
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Таврия
1 : 3
28.07.2013
Говерла
1' - 90'
37'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Таврия
0 : 2
12.07.2013
Заря
1' - 90'
Главные новости
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+