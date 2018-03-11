Статистика по турнирам

Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011