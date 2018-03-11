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Габриэле Анджелла
Статистика
Габриэле Анджелла - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1989 (37), Флоренция
#33 | Защитник
189 см | 79 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 0
11.03.2018
Удинезе
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
25.02.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 2
17.02.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2 : 0
11.02.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
04.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
28.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
24.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0 : 3
04.12.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 1
26.11.2017
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 1
29.10.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
15.10.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4 : 0
30.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
23.09.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
20.09.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2 : 1
17.09.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3 : 2
27.08.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 2
20.08.2017
Кьево
1' - 90'
64'
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